Последнее обновление: 29.05.2024 13:13

Власти снова предлагают «минскую площадку» для переговоров по Украине

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник снова предложил «минскую площадку» для немедленных переговоров по Украине.

«Позиция Минска неизменна с самого начала: надо остановить гибель людей и начинать переговоры. Прямо сейчас. И мы со своей стороны готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров», - заявил Алейник.

Беларусь предоставила Россию свою территорию для осуществления военного вторжения в Украину и последующих ракетных ударов по Украине.

Войну в Украине Алейник назвал «спровоцированной», не уточняя, кто кого в итоге спровоцировал, и не называя бенефициаров «дивидендов» от этого конфликта.

«Мы считаем сложными и комплексными причины начала конфликта. Мы точно знаем, что вся эта ситуация спровоцирована, а сейчас раздувается извне. Теми, кто получает от этого прямые дивиденды. Все остальные несут издержки. В результате гибнут тысячи людей, в том числе и мирное население. Миллионы стали беженцами», - продолжил Алейник.

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