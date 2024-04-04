Глава МИД Латвии: Беларусь больше не является независимой страной

Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что риторика Александра Лукашенко свидетельствует об отказе этой страны от "любых иллюзий независимости".

На вопрос журналистов, как Латвия относится к угрозам Лукашенко по поводу вероятных военных действий в Сувалкском коридоре – узком участке территории между Польшей и Литвой, – Кариньш сказал, что выражает "глубокое сожаление относительно Беларуси".

"Беларусь, кажется, отказалась от любых иллюзий независимости. Лукашенко, кажется, полностью сдал страну Москве. Наши балтийские страны, к сожалению, больше не видят независимой Беларуси. Мы видим Беларусь, которую полностью контролирует Россия", – пояснил он.

"Поэтому риторика, которая исходит из Минска, является, на мой взгляд, риторикой, которая разве что еще больше мутит воду", – подытожил глава латвийского МИД.