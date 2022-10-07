МИД Беларуси опровергает сообщения о совершившем в Риге ДТП белорусском дипломате

МИД Беларуси опроверг сообщения в латвийских СМИ о белорусском дипломате, который совершил в Риге ДТП и скрылся с места происшествия.

"… мы в курсе данной темы. Но дело в том, что благодаря стараниям латвийской стороны в Риге отсутствуют белорусские дипломаты. Авторы инсинуации, наверное, забыли это учесть. В этой части вся распространяемая информация является примитивной ложью", - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз

Он утверждает со ссылкой на фото и видео инцидента, что в ДТП, судя по номерам автомобиля, замешан один из европейских дипломатов, работающих в Беларуси.

«…очевидно, что это номера иностранных дипломатов, работающих в Беларуси с минской регистрацией. Из-за сюжета к нам поступил ряд обращений, поэтому мы установили принадлежность транспортного средства. По соображениям этики и порядочности мы не хотели бы раскрывать всех деталей, но комичность ситуации в том, что речь идет об одном из европейских дипломатов, работающем в нашей стране", - сказал Глаз.

"То есть европейский дипломат в европейской Риге протаранил машину рижанина, а виноваты почему-то несуществующие сотрудники белорусского посольства", - заметил он.

«…мы согласны с МИД Латвии, что никому не позволено нарушать Венскую конвенцию. Поэтому установленным порядком мы направили им имеющуюся у нас информацию. Так что они вправе действовать исходя из законодательства или каких-то своих других соображений. Посмотрим. Их реакция или ее отсутствие будет весьма показательной", - заключил представитель МИД.