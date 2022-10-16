Последнее обновление: 16.10.2022 19:02

Глава МИД Латвии призвал к новым санкциям в случае большего вовлечения Беларуси в войну

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал быть готовыми наложить новые санкции на Беларусь, если Лукашенко пойдет на еще более тесное участие в войне РФ против Украины.

Он отметил, что Лукашенко де-факто уже участвует в войне на стороне России, позволив Кремлю использовать свою территорию для атак против Украины.

"Если армия Беларуси напрямую начнет участвовать в агрессии, мы должны ответить Минску новыми санкциями и международной изоляцией. Но самое важное - дать Украине еще больше оружия", - призвал Ринкевичс.

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