ISW: Россия сможет начать масштабное наступление только на одном направлении

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил в своей очередной сводке о событиях на фронте, что в ходе наступления российская армия сможет поддерживать наступательные действия не более, чем на одном оперативном направлении.

Эксперты ISW предполагают, что таким направлением может стать запад Донецкой области, в частности, район города Авдеевка, недавно перешедшего под контроль российских военных.

Свидетельством того, что основные усилия армия РФ может сконцентрировать именно там, Институт изучения войны называет неудавшуюся атаку российских сил, которая состоялась 30 марта около поселка Тоненькое, расположенного около Авдеевки.

Как сказано в сводке, в этом районе украинские войска, судя по всему, сумели отразить атаку целого механизированного батальона российских войск. Со ссылкой на военнослужащих ВСУ авторы ISW пишут, что 30 марта около Тоненького армия РФ направила в бой 36 танков и 12 БМП.

«На геолоцированных кадрах, опубликованных в воскресенье, видно большое количество уничтоженной и поврежденной российской бронетехники и танков вдоль дороги, к северо-западу от Тоненького, — сообщает ISW. — Украинские военнослужащие говорят, что во время атаки ВСУ уничтожили 12 российских танков и восемь БМП; они отмечают, что попытка фронтального наступления не привела к прорыву украинской оборонной линии».

По мнению экспертов Института изучения войны, масштаб атаки, осуществленной 30 марта, — существенный факт, поскольку российские силы не прибегали к подобным действиям с начала наступления на Авдеевку в октябре 2023 года.

«Способность Украины отразить атаку 30 марта, в особенности, около Авдеевки, где украинские войска были вынуждены быстро отступать […], — это позитивное свидетельство того, что ВСУ могут защищаться от будущих масштабных российских наступательных действий и ожидаемой наступательной операции летом 2024 года», — считают эксперты.

Масштаб наступления российских сил под Авдеевкой говорит о том, что российское военное руководство считает приоритетным именно это направление, и именно тут может быть сконцентрировано будущее летнее наступление, предполагают авторы сводки ISW.

«Украинские чиновники недавно предупреждали о концентрации российских военнослужащих на оси Харьков-Луганск, около Бахмута, около Авдеевки и на западе Запорожской области. Но ISW продолжает считать, что армия РФ сможет начать концентрированные и масштабные наступательные действия только на одном оперативном направлении из-за проблем России с личным составом и ограничений в области планирования», — сказано в отчете ISW.

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