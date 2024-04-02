Реестр ущерба от войны России начинает прием заявлений

Реестр ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), объявил об открытии приема заявлений о возмещении ущерба, вызванного войной России.

Реестр ущерба начинает свою работу поэтапно. Со 2 апреля 2024 года начнется прием заявлений в одной категории – повреждение или уничтожение жилой недвижимости.

Другие категории будут запущены в течение года, но большое количество из них – особенно категории заявлений от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявлений, связанных с повреждением или разрушением объектов критической инфраструктуры Украины, – откроются уже через несколько месяцев.

"Реестр будет принимать заявления от людей, бизнеса и государства Украина относительно более чем 40 категорий ущерба, включая потерю жизни, телесные повреждения, пытки и сексуальное насилие, принудительную депортацию, потерю имущества и другой экономический ущерб, а также ущерб, причиненный историческому и культурному наследию и окружающей среде", – говорится в сообщении.

Реестр ожидает подачи беспрецедентно большого количества заявлений – от 6 до 8 миллионов. Только в первой категории, которая открылась сегодня, Реестр предполагает, что получит от 300 до 600 тысяч заявлений о возмещении.