Последнее обновление: 02.04.2024 13:33

Украина атаковала завод по сборке «шахедов» в Татарстане

Главное управление разведки Минобороны Украины провело атаку на завод по сборке дронов в РФ, который находится на расстоянии в тысячу километров от Украины.

Атаковано предприятие в Татарстане, и это была спецоперация ГУР Минобороны, сообщает РБК, ссылаясь на сведения источника в спецслужбах.

"...в результате удара имеются значительные разрушения производственных мощностей", - отмечается в материале.

Атака была произведена с помощью беспилотника UJ-22, который находится на вооружении Украины с 2020 года и имеет на борту не менее 20 кг взрывчатки.

Также сообщается об ударе по заводу ТАНЕКО в Нижнекамске.

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