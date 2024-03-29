Россия нанесла очередной удар по объектам энергетики Украины

Россия снова нанесла массированный удар беспилотниками и крылатыми и баллистическими ракетами разных типов по объектам энергетики Украины.

Компания Укрэнерго и министерство энергетики Украины сообщают, что в разных местах страны повреждены объекты энергетики, в том числе электростанции.

После российского удара в Днепропетровской области применяются аварийные отключения электричества, а в Харьковской введены графики почасовых отключений.

«Повреждены несколько энергетических объектов — в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, выздоравливать будет дома», — пишет пресс-служба Днепропетровской администрации.

В сообщении говорится, что под городом Каменское пострадал дачный кооператив: там разрушены или повреждены несколько домов и ранены пять человек, в том числе 5-летняя девочка. Девочка ранена легко, а двое мужчин госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

Обладминистрация утверждает, что за ночь над областью были сбиты 10 «шахедов» и четыре ракеты.

Кроме системы выработки и распределения электричества, удар был снова нанесен и по району города Стрый, где расположены газообменный узел и большое газохранилище.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новую атаку России, подчеркнув необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь на фоне массированных российских ударов.

"Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины ... Варварские усилия России для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно. Наша помощь нужна сейчас", – заявила Бринк.