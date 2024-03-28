Последнее обновление: 28.03.2024 10:47

Путин готов бомбить аэродромы третьих стран за помощь Украине

Если американские истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных, заявил в среду Путин.

"Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", - сказал он. - "Если они поставят F-16, а об этом говорят, пилотов готовят, то я думаю, что вы понимаете это, как никто другой, это ситуацию на поле боя не поменяет".

"Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе, системы залпового огня", - добавил Путин.

«F-16 могут нести на борту ядерное оружие. И это тоже мы должны будем учитывать", - заключил он.

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