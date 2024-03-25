Глава компании Boeing уйдет в отставку

В корпорации Boeing сменится руководство. Президент и гендиректор Boeing Дэйв Калхун уволится в конце 2024 года, а председатель совета директоров Ларри Келлнер уйдет в отставку уже в мае, сообщила компания в пресс-релизе в понедельник.

Вместо Келлнера совет директоров возглавит один из ее членов Стив Молленкопф. Он будет управлять процессом выбора следующего генерального директора Boeing.

Также в отставку с сегодняшнего дня ушел президент и генеральный директор авиакомпании Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил. Его заменила Стефани Поуп, операционная директор Boeing.

Увольнения Калхуна и Келлнера происходят на фоне серьезного кризиса в Boeing, связанного с претензиями к качеству новейших лайнеров 737 Max 9. В начале января у одного из них во время полета оторвался люк, а в марте стало известно, что Boeing провалил 33 из 89 проверок качества, проведенных после этого инцидента.

"Инцидент во время рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines стал переломным моментом для Boeing. Взор мира обращен на нас, и я знаю, что мы выйдем из этого момента лучшей компанией, опираясь на все те знания, которые мы накопили вместе в течение последних лет", - написал Калхун в письме работникам.

Калхуна назначили на самую высокую должность в Boeing в конце 2019 года. Он сменил предыдущего гендиректора Денниса Муйленбурга, которого уволили после двух авиакатастроф с самолетами 737 Max.