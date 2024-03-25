Последнее обновление: 25.03.2024 13:08

В ходе отражения ночного налета на Одесскую область сбиты восемь «шахедов»

Силы обороны юга Украины утром в понедельник объявили, что в ходе отражения ночного налета в Николаевской и Одесской областях были сбиты по четыре «шахеда»; в Николаеве повреждены объект энергетики и жилой дом, где ранены несколько человек, в Одессе — объект энергетики. Компания «Укрэнерго» уточнила, что эти два объекта — подстанции.

«Избежать попаданий не удалось. В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали огнеборцы», — пишет пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Сколько всего было беспилотников, украинские военные не уточняют.

В результате попадания по объекту энергетики люди, согласно сводке, не пострадали, но раненые есть в результате падения обломков «шахеда» на двухэтажный жилой дом в Николаеве — всего раненых 11 человек, госпитализированы двое из них.

Компания «Укрэнерго» сообщила, что в ходе налета удары были нанесены под двум электроподстанциям.

«Из-за повреждений оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки», — пишет «Укрэнерго» в телеграме.

Власти Одессы объявили, что в результате налета в части города пропало электричество, и что в понедельник не будут ходить трамваи и троллейбусы.

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