Последнее обновление: 23.03.2024 12:11

МИД Украины назвал провокацией Кремля обвинения в причастности Киева к стрельбе в «Крокусе»

Министерство иностранных дел Украины также категорически отвергло обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества», — сообщается на официальном сайте МИД Украины.

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