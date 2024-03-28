Путин обновил причины вторжения в Украину

Путин в среду на встрече с военными в конце концов назвал одну из реальных причин военного вторжения в Украину.

"У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе", - признался Путин.

Он утверждает, что в 2014 году была развязана война, и власти Украины использовали авиацию для ударов по Донецку.

"Абсолютно по мирному городу шарашить ракетами. Совсем с ума сошли", - возмутился Путин, при этом добавив, что Россия все же пошла тогда на заключение Минских соглашений.

Но в итоге все тянулось восемь лет, Россию "надули" "и в конце концов просто вынудили нас уже перейти к другой форме защиты своих интересов", - озвучил он свою версию событий.

"Поэтому это полная чушь - возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, еще чехов пугают, это просто бред, очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить нести их это бремя на своих плечах", - сказал Путин.