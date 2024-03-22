В ночь на 22 марта Россия ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС, под удар попал пассажирский троллейбус, который перевозил рабочих станции, сообщают украинские СМИ.

На данный момент на станции пожар, спасатели и энергетики работают над устранением последствий атаки, говорится в сообщении Укргидроэнерго.

"К сожалению, попадания есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы прорыва нет, ситуация на плотине и станции контролируемая.

В Центре противодействия дезинформации также подтвердили, что ДнепроГЭС стоит.

"Центр уже фиксирует различные фейки об "уничтожении плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света". Вся эта информация не соответствует действительности", - пишет ЦПД.