Воздушные силы Украины во время ночного удара сбили 92 воздушные цели из 151

При атаке на Украину в ночь на 22 российские военные применили 151 средство воздушного нападения, заявили Воздушные силы ВСУ.

Это был комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, говорится в утренней сводке.

В атаке были задействованы 63 ударных беспилотника типа Shahed, 12 баллистических ракет «Искандер-М», 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, запущенных с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря, пять крылатых ракет Х-22, запущенных с пяти бомбардировщиков Ту-22М3 из Ростовской области), сказано в сводке.

Кроме того, были использованы семь аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», две управляемые авиационные ракеты Х-59 и еще 22 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, подсчитали в ВСУ.

Сбить удалось 55 дронов-камикадзе, 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две авиационные Х-59, заявили Воздушные силы.