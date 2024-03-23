Разведка Украины опровергает версию ФСБ РФ с украинским следом в теракте в «Крокусе»

Представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов назвал «чушью» версию ФСБ РФ о якобы украинском следе в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Он также отметил, что версия российской спецслужбы "рассчитана либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное российское население".

"...Представить себе, что после более двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в приграничные регионы, которые больше всего насыщены сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии излишни", - подчеркнул представитель ГУР МО.

Юсов отметил, что обвинения со стороны ФСБ России - это "ложь и попытки притянуть украинский след со стороны российского режима", чем в РФ начали заниматься с первых минут после совершения теракта в концертном зале.

Заявление о том, что в деле московских террористов возможен "украинский след", распространила ФСБ утром 23 марта. Российская спецслужба уверяла, что после совершения теракта преступники якобы планировали перейти российско-украинскую границу – самую охраняемую и трудно проходимую границу в Европе на текущий момент. Также ФСБ утверждала, что задержанные якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Эту версию позже озвучил Путин в своем обращении к народу РФ.

Тем временем, российские медиа сообщают, что Кремль обязал государственные и лояльные властям российские СМИ подчеркивать "украинский след" в своих публикациях о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".