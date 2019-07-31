ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.

На месте, где мог произойти теракт, силовики задержали двух россиян, которые его готовили. Как говорится в сообщении, они были сторонниками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Помимо подготовки преступления они также занимались вербовкой и пропагандой терроризма, передает РБК.

Правоохранительные органы изъяли у задержанных взрывчатые вещества и компоненты для взрывных устройств. Личности этих людей спецслужба раскрыть отказалась.

Это не первое задержание сторонников террористической организации за последнее время. В середине июля спецслужба сообщила, что пресекла деятельность ячейки в Ростовской области. В ней, по данным ФСБ, состояли три человека. Лидер этой ячейки открыл огонь по силовикам, а затем подорвал взрывное устройство.

По версии властей, боевики готовили нападение на полицейских, а также планировали теракты. У членов ячейки нашли взрывчатку.