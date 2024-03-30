ИГИЛ подтвердила арест в России четырёх своих боевиков

Террористическая организация ИГИЛ подтвердила арест в России 4-х боевиков, участвовавших в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Такая информация размещена в телеграм-канале еженедельной газеты «Аль-Наба», издающейся на арабском языке от имени группировки ИГИЛ.

Издание утверждает, что 22 марта концертный зал «Крокус Сити Холл» на окраине Москвы атаковали «четыре бойца, которые являются солдатами халифата».

Согласно сообщению, трое из них использовали автоматическое оружие для убийства людей, четвёртому поручили поджечь здание. Отмечается, что российские силовики начали погоню за ними по земле и с воздуха, в результате чего те «оказались в окружении» в лесу.

«Да освободит Аллах их из плена», - завершается сообщение.