В 9 регионах России обнаружены группы по сбору средств для ИГ

ФСБ совместно со Следственным комитетом России пресекла деятельность группы россиян, собиравших средства для запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

"На территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших с использованием сети интернет и мессенджера Telegram финансирование деятельности запрещенных на территории Российской Федерации международных террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство", - сообщили в ЦОС ФСБ, передает ТАСС.

Под видом благотворительности ими было собрано более 6 млн рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике.

Как отметили в ЦОС, в организацию было вовлечено более 100 сторонников идеи установления так называемого всемирного халифата. Среди них есть участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым.

"Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарской Республики. Отчеты о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж", - отметили в ФСБ.

Для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. В результате там задержаны два человека. "При проведении обысков в жилищах обнаружено и изъято: литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов, десять мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере $6 тыс. и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж", - сообщили в ФСБ.

Это уже второе крупное дело в отношении финансистов ИГ. 27 сентября столичные следователи СК предъявили обвинение девятерым арестованным по делу о финансировании ИГ.