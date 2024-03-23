Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл»

Группировка ИГИЛ «Вилаят Хорасан взяла на себя ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл», но независимого подтверждения этой информации нет, сообщает BBC

Вилаят Хорасан - региональное отделение Исламского государства, действующее в Афганистане. Группировка стремится свергнуть существующие правительства исторического региона Хорасан, чтобы создать исламский халифат под её строгим, фундаменталистским исламистским правлением. Эта террористическая группировка, по предварительным данным разведки США, устроила теракт в Москве.

Сообщение об этом распространило информационное агентство ИГИЛ Amaq. В нем также утверждается, что нападавшие впоследствии «благополучно вернулись на свои базы».

Независимого подтверждения этих сообщений нет. BBC отмечает, что в прошлом группировка иногда брала на себя ответственность за теракты, к которым не имела никакого отношения.

Телеканал CBS News сообщает, что в США есть информация, подтверждающая причастность ИГИЛ к теракту в Москве. Ссылаясь на анонимного представителя американской администрации издание пишет, что разведданные США о потенциальной атаке в РФ были заранее предоставлены российской стороне как публично, так и в частных разговорах.

В то же время The New York Times со ссылкой на аналитиков сообщает, что ИГИЛ-К (подразделение организации в Афганистане) в последние 2 года зациклен на России из-за войн в мусульманских государствах, в частности, Сирии и Чечне.