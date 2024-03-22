Россия нанесла ракетный удар по энергосистеме Украины

Российские войска минувшей ночью осуществили самую масштабную атаку на украинскую энергосистему за последнее время, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях», — сообщил он.

«В части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет», — добавил министр.

Во время масштабной ракетной атаки минувшей ночью отключилась линия электропередачи «Днепровская», соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщил украинский «Энергоатом».

В результате сейчас станция соединена с украинской энергосистемой лишь одной ЛЭП меньшей мощности. Как сообщается, она была недавно отремонтирована после повреждений, которые получила в результате очередного российского обстрела.

«Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — заявил глава «Энергоатома» Петр Котин.

Он в очередной раз заявил, что Россия должна вывести со станции своих военных и технику, чтобы она могла немедленно перейти под полный контроль Украины.

В «Энергоатоме» напомнили, что с начала российской оккупации АЭС пережила восемь полных блэкаутов и один частичный.