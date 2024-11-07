Страны ЕС увеличили импорт газа из Азербайджана на 2,4%

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в январе-августе 2024 года увеличили импорт газа из Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% до 330,264 тыс. тераджоулей (ТДж).

По данным Eurostat, стоимость поставленного из Азербайджана в страны ЕС за 8 месяцев газа составила 2 млрд 768,721 млн евро (снижение в 1,5 раза).

В январе-августе 2024 года в Болгарию было поставлено 24,356 тыс. ТДж (снижение на 2,9%) на 184,04 млн евро (снижение на 16,1%), в Грецию - 51,606 тыс. ТДж (снижение на 8,7%) на 404,162 млн евро (снижение в 1,5 раза), в Италию - 254,302 тыс. ТДж (рост на 5,6%) на 2 млрд 180,519 млн евро (снижение в 1,5 раза).

В августе страны Евросоюза сократили импорт газа из Азербайджана на 19,4%, до 32,499 тыс. ТДж, направив на эти цели 284,552 млн евро (снижение на 13,1% к показателю августа 2023 года). В структуре этих поставок в Грецию поступило 5,17 тыс. ТДж на 42,147 млн евро, в Болгарию - 2,408 тыс. ТДж на 18,515 млн евро, в Италию - 24,921 тыс. ТДж на 223,89 млн евро.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 8 странами в Европе: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией и Хорватией. В том числе с тремя странами (Италия, Греция и Болгария) подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, с остальными - контракты без точных объемов закупки. Кроме того, Сербия не член ЕС, поэтому ее данные по импорту газа не учитываются в статистике.

В 2024 году экспорт азербайджанского газа прогнозируется в объеме 25 млрд кубометров, в Европу планируется поставить 12,5 млрд кубометров.