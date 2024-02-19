За спинами организаторов фермерского протеста виден Кремль - премьер Чехии

Сегодняшние протесты фермеров в Праге имеют мало общего с борьбой за условия жизни земледельцев. Об этом заявил в понедельник, 19 февраля, премьер-министр Чехии Петр Фиала, реагируя на масштабную акцию протеста представителей агропродукции страны.

«Мероприятие организовано людьми, которые не скрывают своей поддержки Кремля», - сообщил Фиала также в социальной сети X.

Он повторил, что основные отраслевые организации на прошлой неделе дистанцировались от акции протеста. С их представителями правительство Чехии ведет переговоры о потребностях аграриев.

«Мы хотим, чтобы сельское хозяйство продолжало играть свою жизненно важную роль в развитии сельских районов, обеспечении качества и доступности продовольствия, а также в уходе за ландшафтом. Мы хотим, чтобы у наших фермеров были хорошие условия. После года действия новой общей сельскохозяйственной политики мы совместно оцениваем, насколько достигаются поставленные цели», - сказал Фиала.

Премьер сообщил, что в последний раз он встречался с представителями фермеров в четверг и вместе с министром сельского хозяйства Мареком Выборны пообещал принять меры по снижению воздействия на фермеров европейских нормативных актов и чрезмерной бюрократии.

Около 11:00 утра часть недовольных фермеров из числа прибывших в Прагу передали министру сельского хозяйства Мареку Выборны письмо, в котором требуют выхода Чехии из "зеленого" соглашения ЕС. Министр ранее сообщил о планирующихся аграриям уступках, что, например, предполагает отмену налога на предоставляемые субсидии. Рассматривается и вопрос снижения взносов фермеров в систему социального страхования.