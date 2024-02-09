Пентагон: США продолжают поставки Украине вооружения для ПВО

Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине вооружение для систем противовоздушной обороны, заявил на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Есть некоторые средства, которые поставляются по заключенному контракту в рамках программы USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), включающей определенные возможности ПВО", – отметил представитель Минобороны США.

На вопрос, как долго еще США будут предоставлять Украине ракеты для противовоздушной обороны, он отказался назвать сроки.

"Мы также будем продолжать очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по определению потребностей Украины, а затем будем работать с ними над тем, чтобы способствовать этому процессу", – указал Райдер.

На уточняющий вопрос, поставляют ли американские ракеты ПВО все еще в Украину, он сказал, что речь идет об "этих и других возможностях", о которых объявили в рамках программы USAI.

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у Киева заканчивается военное оборудование, особенно ракеты и перехватчики.