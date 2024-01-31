Пентагон не стал комментировать сроки передачи Украине высокоточных управляемых бомб GLSDB

Представитель Минобороны США Патрик Райдер подтвердил намерение передать Украине высокоточные управляемые бомбы GLSDB, объявленные в прошлом году, но отказался назвать конкретные сроки их передачи.

"Мы признали в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках нашей программы USIA – наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности, финансируемой USAI. Однако, из соображений безопасности операции, мы не собираемся подтверждать конкретные сроки", – заявил Райдер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения на этот счет.

По его словам, США отдают право Украине говорить о любых поставках вооружений.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Киевом, с нашими партнерами в этой сфере, чтобы гарантировать, что он получит и будет готов к использованию возможностей, которые мы ему предоставляем, и как можно быстрее", – резюмировал он.

Ранее Politico сообщил, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.

О поставках этих управляемых авиабомб США объявили в феврале 2023 года. Но поскольку это новое оружие, которого до сих пор нет на вооружении даже у американской армии, оно должно было пройти испытания. Поэтому сроки предоставления GLSDB были в конце концов отложены на начало 2024-го.

GLSDB – это бомба с наведением с помощью GPS, способная преодолевать электронные препятствия, использоваться при любых погодных условиях. Ее также можно использовать против бронетехники.