США объявили последний в 2023 году пакет помощи Украине

США в среду, 27 декабря, объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

В пакет помощи вошли, в частности, дополнительные боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4, сообщила пресс-служба Пентагона.

Также в перечне оружия упоминаются более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию, взрывные боеприпасы для устранения помех, запчасти, медицинское оборудование, "техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование".