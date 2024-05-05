США допускают контрнаступление Украины не ранее 2025 года

В Белом доме убеждены, что военная помощь, которую оказывают США, будет способствовать переходу Украины в контрнаступление, которое возможно в 2025 году.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан, которого цитирует Financial Times.

Во время выступления на мероприятии в Вашингтоне Салливан сказал, что он все еще ожидает "российских успехов в ближайший период" на поле боя, несмотря на новый пакет финансирования США, потому что "вы не можете мгновенно щелкнуть переключатель".

В то же время, по его словам, с новой помощью от США Украина будет иметь возможность "держать оборону" и обеспечить устойчивость от российских атак в течение 2024 года.

Говоря о возможном сценарии войны в следующем году, Салливан сказал, что Украина намерена "двигаться вперед, чтобы вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее".

Как отмечает издание, заявления Салливана являются самой четкой формулировкой представителей Белого дома относительно того, как администрация США видит развитие войны РФ против Украины, если президент Джо Байден победит на выборах в ноябре.

В то же время издание указывает, что любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны Конгресса и одобрения Белого дома.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Кроме того, по данным NYT, в США считают маловероятным обвал обороны Украины.