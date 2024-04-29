Последнее обновление: 29.04.2024 10:50

США приобрели 81 боевой самолет советских времен у союзника РФ

Казахстан, который обновляет свой авиапарк, продал на аукционе 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен, сообщают украинские СМИ.

В частности, на продажу были выставлены перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 1970-х и 1980-х годов. Объявленная стоимость продажи составила один миллиард казахстанских тенге, или 2,26 миллиона долларов.

США через оффшоры выкупили 81 устаревший боевой самолет. Мотив сделки остается нераскрытым, но речь может идти о возможности потенциального использования авиатехники в Украине, где подобные самолеты находятся на вооружении.

Аналитики предполагают, что, учитывая то, что Украина продолжает полагаться на оружие советской эпохи, самолеты могли бы служить источником запасных частей или использоваться в качестве приманки на аэродромах.

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