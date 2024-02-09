Последнее обновление: 09.02.2024 12:36

Власти Литвы зарегистрировали независимую православную церковь

Власти Литвы зарегистрировали православную церковь, независимую от РПЦ, пишут литовские медиа.

Новая религиозная община насчитывает десять священнослужителей и намерена в ближайшее время сформировать руководящие органы. Экзархат, который будет подчиняться Константинопольскому патриархату, возглавил эстонский священник Юстинус Кивилоо. Остальные священники ранее служили в православной церкви Московского патриархата: шестеро в Литве, двое в Беларуси и один в России.

Эти священники вступили в конфликт с руководством Русской православной церкви из-за поддержки войны РФ против Украины патриархом Кириллом. В 2022 году митрополит Виленский и Литовский Иннокентий отстранил пятерых из них от служения и священства. Вселенский патриарх Варфоломей восстановил их в сане и принял в свою юрисдикцию.

Одновременно в Литве продолжит действовать епархия, находящаяся в подчинении Московского патриархата.



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