Китай вводит антидемпинговые пошлины на пластик из США, ЕС, Японии, Тайваня

В воскресенье Китай объявил о введении антидемпинговых пошлин в размере 74,9% на импорт сополимеров POM, типа инженерного пластика, из Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии и Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

В Китае отметили, что сополимеры POM могут частично заменить такие металлы, как медь и цинк, и имеют различные сферы применения, в том числе в автозапчастях, электронике и медицинском оборудовании.

Согласно воскресному заявлению, самые высокие антидемпинговые пошлины в размере 74,9% были наложены на импорт из Соединенных Штатов, в то время как европейские поставки будут облагаться пошлиной в размере 34,5%.

Китай наложил 35,5% пошлины на японский импорт, за исключением Asahi Kasei Corp, которая получила ставку для конкретной компании в размере 24,5%.

Общие пошлины в размере 32,6% были установлены на импорт из Тайваня, в то время как тайваньская компания Formosa Plastics получила пошлину в размере 4%, а Polyplastics Taiwan - 3,8%.