США ввели санкции против хакеров ФСБ

Министерство финансов США в четверг совместно с Великобританией объявило о санкциях против двух агентов Федеральной службы безопасности России, которых Лондон обвинил в многолетнем шпионаже за политиками, чиновниками и деятелями.

Как указывает ведомство, Кремль использует контролируемые ФСБ многочисленные хакерские группировки для подрывной деятельности против США и их союзников и партнеров. По меньшей мере в 2022 году осуществили кибератаку против ряда американских федеральных учреждений.

Одним из методов кибератак россиян был таргетированный фишинг (spear fishing) – атака на конкретных людей или организации через, как правило, сообщения электронной почты со ссылками, которые давали доступ к устройствам жертв.

С этой деятельностью связаны офицеры ФСБ Руслан Перетятько и Андрей Коринец, против которых США объявили санкции. Оба по крайней мере в 2016-2020 годах рассылали фишинговые электронные письма, а также использовали программы для взлома аккаунтов и удаленного доступа к пораженным устройствам.

Кроме того, Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против россиян, где им инкриминируют преступный хакерский сговор против американских лиц, в частности работников объектов Министерства энергетики.

В свою очередь Госдеп США объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая позволит привлечь Перетятько и Коринца к ответственности.

7 декабря правительство Великобритании обвинило российскую ФСБ в попытках вмешательства в политические процессы с помощью кибератак. Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти заявил в Палате общин, что против двух человек из хакерской группы Star Blizzard были введены санкции, один из них – действующий офицер ФСБ.

Считается, что эта группа подконтрольна подразделению "Центр 18" ФСБ РФ. Ее обвиняют в осуществлении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.