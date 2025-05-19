Годовая инфляция в еврозоне в апреле составила 2,2%, в ЕС - 2,4%

Потребительские цены в еврозоне в апреле 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Eurostat.

Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца.

По сравнению с мартом цены повысились на 0,6%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,7% в годовом выражении после повышения на 2,4% месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 3% после роста на 2,9% в марте. Цены на энергоносители упали на 3,6% после снижения на 1% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в апреле составил 2,4% после повышения на 2,5% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС увеличились на 0,5%.

Самая низкая инфляция была отмечена во Франции (0,9%), на Кипре (1,4%) и в Дании (1,5%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Румынии (4,9%), Эстонии (4,4%) и Венгрии (4,2%).

В Германии годовая инфляция замедлилась до 2,2% с 2,3% в марте, в Италии - до 2% с 2,1% в марте. Во Франции инфляция сохранилась на уровне 0,9%, в Испании на уровне 2,2%.