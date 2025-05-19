США потеряли безупречный кредитный рейтинг впервые с 1917 года

В пятницу Moody's Ratings последнее из крупных рейтинговых агентств понизило кредитный рейтинг Соединенных Штатов впервые с 1917 года. Об этом сообщает CNN.

Moody's может потрясти финансовые рынки и подтолкнуть к росту процентных ставок, что потенциально создаст дополнительное финансовое бремя для американцев.

Из трех крупнейших кредитных рейтинговых агентств Moody's было единственным, кто воздержался, сохранив свой самый высокий рейтинг долга США на уровне ААА. Moody's удерживает безупречный кредитный рейтинг США с 1917 года. Теперь оно оценивает кредитоспособность США на один уровень ниже, Aa1.

Два других рейтинговых агентства Fitch Ratings и S&P понизили свои кредитные рейтинги долга США в 2023 и 2011 годах, соответственно.

"На решение о снижении долга повлияло увеличение в течение более чем десяти лет государственного долга и коэффициентов выплаты процентов до уровней, которые значительно выше, чем у суверенных стран с аналогичным рейтингом", - говорится в заявлении Moody's.

В будущем Moody's ожидает, что потребности США в заимствованиях продолжат расти, и это окажет негативное влияние на экономику США в целом.

Агентство Moody's впервые предупредило Соединенные Штаты о возможном снижении рейтинга в ноябре 2024 года, ссылаясь, в частности, на близкий к дефолту период лета 2024 года и, как следствие, отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Moody's заявило, что сейчас США не имеет непосредственной угрозы повторного снижения кредитного рейтинга. Там считают перспективы США "стабильными" частично из-за "длинной истории очень эффективной монетарной политики под руководством независимой Федеральной резервной системы".