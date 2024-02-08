Последнее обновление: 08.02.2024 13:08

В Балтийское море недалеко от побережья Латвии вылилось 300 литров нефти

В среду, 6 февраля, у нефтяного терминала Будинге был зафиксирован разлив нефти. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Вооруженные силы Литвы.

Военные получили сообщение о попадании 300 л нефти в Балтийское море от компании Orlen Lietuva. По ее данным, во время заполнения танкера у буя нефтяного терминала оборвалась муфта плавучего погрузочного шланга. Инцидент произошел недалеко от границы с Латвией.

Нефтяное пятно было обнаружено к югу от терминала Будинге. По предварительным оценкам, шлейф имеет длину 2 км и ширину 0,5 км. Опасность загрязнения оценивают специалисты Департамента охраны окружающей среды.

Для проведения работ по очистке к месту разлива было направлено судно ВМС. Как отмечает LRT, по состоянию на среду работы были затруднены погодными условиями, нефтяное пятно дрейфовало в южном направлении.



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