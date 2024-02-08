Госдеп США одобрил продажу Польше аэростатов для ПВО на $1,2 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Польше современных систем радиолокации, разведки воздушного пространства и наземной радиолокации вместе с элементами логистики стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

Об этом 7 февраля объявило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

Решение Государственного департамента о продаже Польше военного оборудования еще должно быть одобрено Конгрессом, что, как ожидается, обязательно произойдет. После этого стороны могут перейти к финальным переговорам.

Речь идет о системах под кодовым названием BARBARA. Это аэростаты, которые на высоте четырех километров могут мониторить воздушное пространство в радиусе 400 километров и выявлять воздушные цели – в частности российские ракеты, которые в последние месяцы находились над воздушным пространством Польши.

В Агентстве вооружений при Министерстве обороны Польши, комментируя решение Госдепа, подчеркнули: польская армия получит "не только самую современную систему радиолокации, включающую наземный и воздушный компоненты, но и широкую поддержку, среди прочего, логистику, учебные пакеты и техническую документацию".

"Аэростаты BARBARA присоединятся к польской системе раннего предупреждения и разведки. Первая часть этого пазла – самолет SAAB 340 AEW – вскоре прибудет в Польшу", – добавили в ведомстве.