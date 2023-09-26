Последнее обновление: 26.09.2023 13:06

Польша подписала с Lockheed Martin соглашение о закупке вертолетов Apache

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в США подписал соглашение с американским оружейным концерном Lockheed Martin на закупку вертолетов Apache для польской армии, сообщает PAP.

Соглашение между Польшей и Lockheed Martin предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.

"Вскоре Польша будет иметь 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США", – сказал Блащак во время подписания соглашения на заводе Boeing вблизи города Феникс, штат Аризона, где производятся вертолеты.

Поставки первых Apache Войску Польскому ожидаются уже в 2024 году.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование