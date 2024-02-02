Последнее обновление: 02.02.2024 17:09

Беларусь рассчитывает на либерализацию грузоперевозок в ЕАЭС

Беларусь рассчитывает на либерализацию грузоперевозок в ЕАЭС и выступает за усиленное формирование единых рынков энергоресурсов, заявил премьер РБ Роман Головченко на заседании Евразийского межправсовета.

"Значительный резерв видим в области железнодорожных перевозок. Сохраняет актуальность вопрос и о переходе на безразрешительную систему международных автомобильных перевозок грузов, в том числе из третьих стран. Пока эта работа ведется преимущественно на двусторонней основе", - сказал Головченко.

По его словам, у Беларуси формализованы договоренности с коллегами из Киргизии и России, и она рассчитывает на подключение к этой инициативе Армении и Казахстана "и на большую вовлеченность комиссии".

"Все наши государства по сути являются транзитными, у нас общий интерес, который можно реализовать только через сопряжение усилий и проведения скоординированной политики", - сказал Головченко, которого цитирует ТАСС.

По его словам, есть прогресс, достигнутый в 2023 году на переговорах о создании объединенных рынков энергоресурсов, однако объем торговли в девять раз меньше технических возможностей.

"Белорусская сторона исходит из того, чтобы работа и комиссии и государств-членов по поиску взаимоприемлемого консенсуса должна быть активизирована. Это касается всех рынков энергетических ресурсов", - сказал он.

По итогам заседания межправсовета был подписан меморандум о приверженности гармонизированному развитию транспортно-логистического потенциала железнодорожного транспорта стран ЕАЭС. Подписи под документом поставили представители России, Беларуси и Казахстана.

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