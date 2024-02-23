Польские перевозчики хотят заблокировать трассу для грузоперевозок между Беларусью и Польшей

Польские перевозчики и фермеры подали в администрацию гмины Тересполь заявку на проведение акции протеста на автодороге номер 68 в районе Корощина, которая является единственной магистралью, по которой на данный момент идут грузовые перевозки между Беларусью и Польшей.

Протестующие намерены перекрыть ее перед въездом в автомобильный терминал «Кукурыки — Козловичи». Построить маршрут в объезд будет практически невозможно, поскольку рядом проходящие дороги ограничены для проезда автотранспорта общим весом свыше 20 тонн, сообщают польские и белорусские медиа.

Протест должен начаться в 8 утра 26 февраля и продлиться до 31 марта включительно. Участники будут пропускать грузовики по одной машине в час в каждую сторону. Ограничения не будут распространяться на транспорт, который перевозит живых животных, а также на проезд сотрудников пограничной и специальных служб.

Одним из требований протестующих является запрет на регистрацию в Польше транспортных компаний с украинским, белорусским и российским капиталом, что якобы оказывает негативное влияние на состояние польских перевозчиков.

После запрета на въезд в ЕС для белорусских и российских перевозчиков, многие транспортные компании из Беларуси стали регистрировать дочерние предприятия в Польше. Фактически это давало возможность одному и тому же перевозчику везти груз на белорусской фуре до транспортно-логистического центра на польской границе, а от ТЛЦ и по территории Европы — уже на польской фуре. Поэтому одной из целей акции заявлено обращение внимание польских властей на неэффективность санкций, введенных в отношении Беларуси и РФ.