Беларусь ввела оплату за перецепку и перегрузку фур

Белорусские власти с 22 января вводят оплату для иностранных перевозчиков за въезд на специальные площадки для осуществления перецепки или перегрузки, следует из постановления Совмина №37 от 16 января 2024 года.

Размер оплаты составит 120 рублей.

«Установить тариф на услугу по въезду и размещению в течение первых суток в специально установленном месте …, для совершения грузовых операций и (или) перецепки одного транспортного средства в размере 3 базовых величин за одну услугу, включая налог на добавленную стоимость», - говорится в документе.

«Установленные места» для перецепки и перегрузки определены постановлением Совмина №247 от 22 апреля 2022 года.

В свою очередь, Государственный таможенный комитет РБ постановлением №3 от 5 января 2024 года утвердил форму расчета сбора, а также Инструкцию о порядке заполнения расчета сбора за реализацию услуг по въезду и размещению в течение первых суток в специально установленном месте для совершения грузовых операций и (или) перецепки одного грузового автомобиля или тягача, зарегистрированных в государствах – членах Европейского союза.