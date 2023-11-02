Нацбанк Беларуси разрешил оплачивать международные перевозки грузов наличной валютой

Белорусские власти разрешили предприятиям и ИП рассчитываться с международными перевозчиками наличной валютой, следует из совместного постановления №746/21 от 1 ноября 2023 года.

«…по 31 декабря 2023 г. юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов и являющиеся резидентами Республики Беларусь, вправе снимать со своих счетов … и использовать на территории Республики Беларусь наличную иностранную валюту (доллары США, евро) для расчетов с нерезидентами по валютным договорам импорта услуг по международной автомобильной перевозке грузов», - говорится в документе.

Вместе с тем, документом ограничена сумма наличных расчетов.

«… снятие резидентами … наличной иностранной валюты допускается в сумме, не превышающей 1000 базовых величин по одному валютному договору», - также сказано в документе.