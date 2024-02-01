Сотни руководителей компаний признали Маска самым переоцененным CEO США

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla и владелец соцсети X Илон Маск в опросе сотни руководителей компаний признан самым переоцененным CEO США. Об этом сообщает журнал Fortune, который и проводил опрос.

Журнал опубликовал результаты опроса сотен руководителей компаний, где попросил их оценить своих самых переоцененных и недооцененных коллег. Fortune не уточнил, сколько именно руководителей ответили на опрос.

Илон Маск, который также был назван самым переоцененным CEO в прошлогоднем опросе, в этом году получил 399 голосов. На втором месте оказался генеральный директор Disney Боб Айгер, который набрал 302 голоса.

Руководителя Microsoft Сатья Наделла признали самым недооцененным руководителем, он получил 274 голоса. Наделла удерживает этот титул уже восемь лет подряд.

Несмотря на то, что Маск был признан революционером в области электромобилей и коммерческой космонавтики, миллиардера также критиковали за чрезмерно амбициозные цели.