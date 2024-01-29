В Беларуси выявлено более 13 тыс. нарушений в организациях здравоохранения

Во втором полугодии 2023 года специалисты госсаннадзора Минздрава выявили более 13 тыс. нарушений в организациях здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

«…наиболее часто в организациях здравоохранения выявляются нарушения специфических санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в сообщении.

В частности, перечислены такие нарушения как некачественное проведении дезинфекции и стерилизации изделий медназначения; несоблюдение требований к бельевому режиму, в том числе дезинфекции постельных принадлежностей; использование медработниками СИЗ и санитарной одежды, несоблюдение требований к гигиене рук; недостаточное качество, несвоевременное проведение текущих и генеральных уборок; несоблюдение должных требований к водоснабжению и санитарно-техническому оборудованию; несоблюдение требований к содержанию (благоустройству) территории, состоянию фасадов зданий и внутренней отделки помещений; неудовлетворительное состояние мебели, медтехники и оборудования.