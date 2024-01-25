В Саудовской Аравии появится первый за более чем 70 лет алкогольный магазин

Саудовская Аравия в столице Эр-Рияд откроет алкогольный магазин впервые за более чем 70 лет. Покупать алкоголь там смогут только дипломаты-немусульмане, пишет BBC.

Дипломаты раньше годами привозили выпивку в запечатанных официальных пакетах, известных как дипломатический чемодан или дипломатической почтой — их не проверяют. Чиновники Саудовской Аравии заявили, что магазин будет противодействовать "незаконной торговле алкоголем".

Новый магазин будет расположен в дипломатическом квартале Эр-Рияда согласно документу, с которым ознакомились агентства AFP и Reuters. Заведение планируют открыть в течение нескольких недель. Однако будут действовать определенные ограничения.

Клиенты должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение, получить код разрешения от Министерства иностранных дел и соблюдать месячные квоты при своих покупках.

В магазин не будут допускать тех, кому нет 21 года, а также людей в "ненадлежащей одежде". Всего у дипломатов будет 240 баллов в месяц. Один литр крепких напитков будет стоить шесть баллов, литр вина — три балла, а литр пива — один балл.

Пока неизвестно, будет ли клиентура расширена до "обычных" иностранцев в королевстве без дипломатических привилегий, официально не имеющих доступа к алкоголю.

В частности, власти планируют "новую нормативную базу", которая также позволит дипломатам ввозить "конкретное количество" алкоголя, чтобы "положить конец неконтролируемому обмену такими товарами".

В то же время в Саудовской Аравии действуют строгие законы против употребления алкоголя. За употребление или хранение алкоголя предусматривается наказание депортацией, штрафами или тюремным заключением.