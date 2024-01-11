В больнице находятся 7 учащихся Минской школы с вирусной кишечной инфекцией

На лечении в детской инфекционной клинической больнице Минска находятся семь подростков из средней школы № 165, поступившие с признаками кишечной инфекции, сообщил Минздрав РБ.

«Школьники начали поступать в клинику с вечера 9 января. Всего за медпомощью обратились восемь подростков. Из них 7 - госпитализировали, а одного родители забрали домой на амбулаторное лечение. Он в стационарной медпомощи не нуждался. Пациентам от 10 до 14 лет. У троих подтвердилась вирусная инфекция (у двоих – ротавирус, у одного – норовирус). Остальные – в работе», - сообщил заведующий инфекционным отделением №3 Вадим Логотько.

«Результаты лабораторных исследований показали, что это вирусная кишечная инфекция. Она передается бытовым путем – от человека к человеку - не через пищу и не через воду», - уточнил он.

В среду Минздрав сообщил о проведении эпидемиологического расследования в связи с регистрацией случаев кишечной инфекции у учащихся средней школы №165 в Минске.

«Что касается эпидрасследований, проводимых сейчас в столичных школах, то у эпидемиологов заболевание пяти человек уже трактуется как вспышка. Поэтому специалисты выясняют, с чем это связано», - говорится в сообщении Минздрава.