США созвали Совбез ООН из-за применения Россией северокорейских ракет

Вопрос поставки Северной Кореей баллистических ракет в Россию и их использование против Украины станет предметом дискуссии в Совбезе ООН 10 января, сообщила посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы поднимем этот вопрос на брифинге Совета Безопасности 10 января по Украине. И мы продолжим укреплять сотрудничество с целью решения проблемы оружия массового уничтожения и баллистических ракетных программ КНДР", – заявила она.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США имеют доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи.

В частности, Северная Корея предоставила РФ пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. 30 декабря 2023 года российские войска запустили по меньшей мере одну из них по территории Украины, а 2 января были запущены уже несколько баллистических ракет КНДР.

"Мы полагаем, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР для уничтожения большего количества объектов гражданской инфраструктуры Украины и убийств украинских гражданских лиц", – сказала Томас-Гринфилд.

Она отметила, что США продолжат работу с союзниками и партнерами над выявлением, разоблачением и противодействием попыткам РФ приобрести военную технику у КНДР или любого другого государства, которое готово поддержать ее войну в Украине.