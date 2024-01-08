Воздушные силы ВСУ не смогли сбить «Кинжалы» во время утренней атаки РФ

Воздушные силы Украины не смогли сбить 27запущенных РФ ракет в ход утреннего удара по стране, говорится в сообщении ВС ВСУ.

В частности, не удалось сбить ни одной из 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400; ни одного "Кинжала" из 4-х; ни одной крылатой ракеты Х-22 из 8 запущенных; ни одного "Искандера-М" из 6 запущенных и ни одной управляемой авиационной ракеты Х-31П из 2.

Вместе с тем, удалось уничтожить все 8 выпущенных РФ «шахедов» и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 24.

Отмечается, что РФ атаковала объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

"Не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей", - констатировали в ВС ВСУ.