Украина минувшей ночью уничтожила 87 крылатых ракет

Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 87 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников, сообщил главком ВС Украины Валерий Залужный.

По его словам, сначала РФ атаковала "шахедами" с северного и юго-восточного направления с дальнейшим движением на запад. Всего было зафиксировано 36 пусков ударных БПЛА.

Около 3:00 ночи военные РФ подняли в воздух стратегическую авиацию - 18 бомбардировщиков Ту-95МС.

«Все они вышли на рубежи пусков к 6:00 и запустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55», - сообщил Залужный.

Из Курской области в 5:00 были запущены 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 в сторону северных и центральных областей. Одновременно был нанесен удар по Харькову ракетами 14 ракетами С-300.

Далее в 6:00 утра 5 истребителей МиГ-31К запустили 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области. Также были запущены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна ракета Х-59.