ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии в обмен на освобождение заложников

По сообщениям ряда западных СМИ, контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей, которые все еще остаются в руках исламистов.

В среду Исмаил Хания, лидер группировки, признанной террористической рядом стран, включая Британию, провел в Каире переговоры с представителями египетских властей о возможности новой гуманитарной паузы в войне ХАМАС против Израиля, но по сообщениям знакомых с ходом встречи источников, беседа была безрезультатной.

Египет, наряду с Катаром, выступает одним из ведущих медиаторов в переговорах между Израилем и ХАМАС, передает BBC

Как сообщает американская газета Wall Street Journal, члены возглавляемой Ханией делегации заявили египетским посредникам, что Израиль должен сперва прекратить наступление в секторе и вывести оттуда свои войска, прежде чем обсуждать любую потенциальную сделку.

По словам представителей группировки, даже в этом случае Израилю придется освободить из тюрем всех палестинских заключенных, прежде чем ХАМАС согласится отпустить оставшихся заложников.

Для Израиля подобные условия категорически неприемлемы. В итоге встреча «закончилась безрезультатно». Египет предложил еще одно гуманитарное перемирие, но идея «временного решения» войны была отвергнута делегацией ХАМАС.

Палестинская исламистская группировка заявила египтянам, что ее позиция остается неизменной: «До окончательного прекращения огня никаких обменов не произойдет».

В прошлом месяце представители высшего руководства ХАМАС, с которыми пообщалась газета New York Times, заявили, что их не заботят страдания и гибель населения Газы, вызванные развязанной ими войной, и их цель не в том, чтобы сделать жизнь в палестинском анклаве лучше. По признанию одного из них, задача ХАМАС в том, чтобы сделать войну на границах Израиля перманентной.

Источник BBC утверждает, что власти Египта не намерены опускать руки: «Переговоры будут продолжаться, египтяне с оптимизмом смотрят на возможность прорыва в ближайшие дни, но они убеждены, что ситуация сложная, и переговоры будут трудными и долгими».