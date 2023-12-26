Израиль усилит наступление на ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни израильская армия начнет еще более активно наступать на позиции палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Глава правительства Израиля сообщил об этом членам своей партии «Ликуд», рассказывая о недавней встрече с военными в секторе Газа, передает BBC.

«Все они просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца, — сказал премьер-министр Израиля. — Поэтому мы не будем останавливаться, мы будем продолжать воевать. Мы усилим нашу борьбу в ближайшие дни, и это будет долгая война, ее конец не близок».

Несколько дней назад Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Израиль, что израильская армия должна снизить интенсивность своих ударов по Газе, чтобы их жертвами не становилось так много мирных жителей. С аналогичными призывами выступили министры иностранных дел Франции и Германии.