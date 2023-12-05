Последнее обновление: 05.12.2023 12:12

ЦАХАЛ обдумывает план затопить тоннели ХАМАС

Израильские военные рассматривают возможность затопления тоннелей, используемых радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа, сообщает WSJ со ссылкой на американские власти.

Для этого Армия обороны Израиля установила насосную систему. По информации WSJ, в середине ноября военные установили по меньшей мере пять насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аш-Шати.

Пока непонятно, прибегнет ли ЦАХАЛ к такому варианту до того, как будут освобождены все заложники, удерживаемые ХАМАС.

Под сектором Газа находится разветвленная сеть туннелей общей протяженностью до 500 км.

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